Nova assessora da Procuradoria da Câmara de Nova Iguaçu tomou posse nessa semana. - Divulgação/CMNI

Nova assessora da Procuradoria da Câmara de Nova Iguaçu tomou posse nessa semana.Divulgação/CMNI

Publicado 29/10/2021 19:56

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu definiu a ocupante do cargo comissionado de assessor jurídico da Procuradoria do órgão. A candidata melhor classificada no processo seletivo foi a advogada Laura Silveira Figueiredo Coelho, que já tomou posse no cargo nesta semana.

Formada em Direito, ela tem pós-graduação em Direito Público e Privado, cursado na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj). Antes de ser selecionada para a Procuradoria da Câmara de Nova Iguaçu, Laura era advogada da Fundação Municipal de Saúde da Prefeitura de Niterói. Ela foi aprovada após passar pelas três fases do processo – prova objetiva, prova discursiva e entrevista.

“Tenho certeza que aprenderei muito aqui na Câmara. Todos os projetos legislativos passam pelo crivo do jurídico, um leque de muito aprendizado e também muita responsabilidade”, disse.

Tanto o presidente da Câmara, Eduardo Reina, quanto o procurador-chefe da Câmara, João Bosco Filho, acreditam neste tipo de seleção para cargos na gestão pública. “Garantimos a lisura e a escolha do candidato mais qualificado”, afirma Bosco.