Funcionário do Cemitério ajuda Dona Delmira a chegar na sepultura do filho. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 10:45

Nesse feriado de finados quase três mil pessoas passaram pelo cemitério municipal de Nova Iguaçu, administrado pela funerária e concessionária São Salvador. O dia de homenagem aos que já se foram teve programação de missas e recepção com apresentação musical.

Mesmo com a vacinação, os cuidados continuaram neste ano, com uso obrigatório de máscaras, álcool em gel disponível e locais para higienização das mãos. Segundo o administrador do cemitério, José Carlos Rodrigues, esse ano foi bem mais movimentado que o ano anterior, que teve certa de mil visitantes.

“Em 2020, as pessoas estavam com muito receio de sair por causa da Covid-19. Apesar da pandemia ainda não ter terminado, a vacinação fez com que elas se sentissem mais seguras em vir”, disse.

Uma das visitantes neste feriado, Dona Delmira Alves, vai ao cemitério nesta data desde 1990, quando perdeu o filho. E apesar da dificuldade de locomoção dos últimos anos, não deixou de ir prestar homenagens ao filho e familiares. Para isso, contou com a ajuda Nilton Teixeira, que é funcionário da São Salvador há quase seis anos.

“O seu Nilton sempre me ajuda a chegar até a sepultura com muita paciência”, disse Dona Delmira.

Apesar da chuva no início da manhã, o sol apareceu na parte da tarde e a programação terminou com a celebração da missa de São José Operário