Empresários e dirigentes da Água dos Rio se encontraram em Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 02/11/2021 15:18

A Prefeitura de Nova Iguaçu e a Águas do Rio promoveram, no Centro Social São Vicente (Patronato), o primeiro encontro com empresários da cidade. O diretor-superintendente, Luiz Fabbriani, o diretor executivo Vitor Gabriel, e a coordenadora Comercial, Miriam Lemos, conduziram as apresentações sobre a empresa e divulgaram as ações que serão desenvolvidas no município.



Foram destaque assuntos como o compromisso com o saneamento e o fornecimento de água na região, além dos serviços prestados e a preocupação com o desenvolvimento de programas e projetos com potencial de transformação social, que contribuam para elevar os índices de desenvolvimento humano.



De acordo com Luiz Fabbriani, a companhia tem como meta em 10 anos, universalizar o abastecimento para todas as cidades beneficiadas pela concessão.

“Nosso objetivo é trabalhar para que o fornecimento de água com qualidade e quantidade chegue para todos. Para que a população e donos de empresas não precisem mais recorrer a carros pipas e até mesmo poços artesianos para o consumo”, afirmou.



O presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Nova Iguaçu, Claudio Rosembergue, ficou empolgado e elogiou a forma como a concessionária iniciou as suas atividades.

“Estou satisfeito com a entrada de uma empresa privada cuidando da água na nossa cidade. Queremos qualidade no abastecimento, coisa que nunca existiu no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense”, garante.



A diretora-presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Amélia Magalhães, também elogiou a atuação da Águas do Rio.

“O encontro foi muito bom, porque pude perceber que a empresa quer ouvir de fato o que o morador e o empresário têm para falar, solicitar e reivindicar. Tudo que ouvi e vi me chamou muita atenção, principalmente, na forma de tentar nos educar e reeducar com a utilização correta com a água, evitando o desperdício e o reuso”, destacou Amélia.