Águas do Rio disponibilizou canais de atendimento para a população. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 14:36 | Atualizado 03/11/2021 15:02

Nova concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgoto em Nova Iguaçu, a Águas do Rio, que iniciou as operações nesta semana, disponibilizou seus canais de atendimento para a população.

Quem quiser entrar em contato com a empresa pode utilizar a agência virtual, acessando o site www.aguadorio.com.br, e o aplicativo para celular Águas App. Lá, o cidadão poderá acessar a 2ª via da conta e histórico de consumo, comunicar vazamentos, solicitar mudança no local de ligação de água ou de titularidade, entre outros serviços, além de denunciar lançamento indevido de esgoto ou ligações irregulares de água.



O direto presidente da concessionária, Alexandre Bianchini, ressalta que a empresa pretende manter uma proximidade com a população atendida. Para agilizar ainda mais o atendimento a concessionária responderá mensagens pelo Whatsapp, pelo número 0800 195 0 1995, que também funcionará como telefone.



“Teremos uma relação muito próxima com a população, que não é apenas nossa cliente, mas usuária de um serviço essencial. Serão aproximadamente 10 milhões de pessoas beneficiadas com diversas plataformas de relacionamento e acesso à informação relevante. Faz parte do nosso trabalho responder às demandas de forma respeitosa, rápida e transparente”, afirma .



O endereço das 35 lojas físicas está disponível na agência virtual pelo endereço: https://aeservicosonline.com.br/agencia/lojas. Os clientes ainda podem ter acesso às informações atualizadas através das redes sociais da concessionária: facebook (/aguasdorio), instagram (@aguasdorio), twitter (@rio_aguas).