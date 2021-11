Agentes do Segurança Presente impediram furto em lojas de Nova Iguaçu. - Divulgação

Agentes do Segurança Presente impediram furto em lojas de Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 03/11/2021 21:21

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente impediram dois casos de furto em lojas do calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira. As duas ações ocorrerem após agentes em patrulhamento serem alertados por funcionários sobre as ocorrências.

O primeiro caso ocorreu na loja C&A, quando um homem fugiu do local com duas bolsas. Após perseguição, ele foi abordado pelos agentes, que encontraram material furtado da loja e avaliado em R$ 3.789,39. Identificado como Diego Henrique da Silva Macedo, ele foi conduzido para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado.

Mais tarde, na mesma região, agentes foram abordados por uma supervisora da Lojas Americanas, que relatou uma ocorrência de roubo na unidade. Os policiais estiveram no local e identificaram a suspeita como Luciana Macedo Davi. Após revista, foram encontrados com material furtado da loja, avaliado em R$ 1.339,41. O caso também foi registrado na 52ºDP.