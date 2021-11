Prefeitura de Nova Iguaçu abriu vaga para estudantes cotistas de universidades públicas. - Divulgação

Publicado 04/11/2021 17:40

Nesta semana, a cidade de Nova Iguaçu retomou o ensino presencial nas escolas do município. Nesta primeira etapa de retorno, o governo optou pelo ensino híbrido, mesclando as atividades presenciais na escola, com outros em casa. O prefeito Rogerio Lisboa justificou que é preciso cautela neste primeiro momento.

“Ainda é preciso ter cuidado e precaução com este retorno para não colocarmos em risco a saúde dos funcionários e de nossas crianças. Pelo menos até 21 de dezembro, data do encerramento do nosso ano letivo, faremos um revezamento para que seja possível manter o distanciamento social”, explicou.

De acordo com a secretária de educação Maria Virgínia Andrade Rocha, os alunos foram divididos em dois grupos que irão se revezar semanalmente. Neste período, eles serão avaliados de modo a se estabelecer um nivelamento posterior para toda a rede.

“Neste retorno teremos o acolhimento e aplicaremos a avaliação diagnóstica aos nossos alunos. Com os resultados tabulados, vamos avaliar o nível de aprendizado de cada aluno por turma. Feito isso, os estudantes serão submetidos aos módulos de aprendizagem, com o objetivo de nivelar toda a classe”, disse.

A Secretaria Municipal de Educação também investiu na compra de grande quantidade de álcool em gel, que ficará disponível em dispensers em cada uma das salas de aula. Além disso, foram adquiridos pulverizadores manuais e de compressão, que serão utilizados constantemente na desinfecção de equipamentos de uso coletivo, como mesas, cadeiras e bebedouros.