A vacinação é destinada para os animais que não foram imunizados em 2021 contra raivaPagagnoc - Pixabay - Creative Commons

Publicado 04/11/2021 18:20 | Atualizado 04/11/2021 18:22

A ONG Segunda Chance que cuida e promove adoções de animais abandonados vai receber um castramóvel que atenderá cães e gatos no município de Nova Iguaçu. A unidade foi liberada após a aprovação de uma emenda parlamentar, que possibilitou que a instituição tenha o veículo a partir do começo do próximo ano.

“Estamos começando uma nova etapa do projeto, a tramitação da parte burocrática já está tudo ok, só falta o governo pagar”, disse a deputada federal Rosângela Gomes (Republicanos), autora da emenda.

A presidente da ONG, Fernanda Araújo, informou que o Castramóvel, a princípio, ficará atendendo no município de Nova Iguaçu, onde possui mais animais abrigados pelo programa, mas que futuramente pretende estender para outros locais.