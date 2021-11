Polícia Militar apreendeu armas e drogas em duas ações, em Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 05/11/2021 21:16

Policiais militares apreenderam drogas em armas em duas operações entre ontem em hoje próximo a comunidades de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Agentes em patrulhamento na Rua Kilvio Santos, no Bairro Comendador Soares, quando se depararam com elementos armados, que ao notarem a presença da polícia, dispararam contra a viatura. Após troca de tiros, o grupo correu para a parte interna da comunidade do Inferninho, deixando para trás uma pistola, uma granada, munições, dois rádios comunicadores e drogas.

Outra ação ocorreu no Morro da Bacia, em dinâmica semelhante, mas com os agentes conseguindo prender dois suspeitos de integrar o tráfico de drogas na região. Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma granada, um rádio comunicador e farta quantidade de drogas.

Todo material apreendido e os presos foram levados para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde os casos foram registrados.