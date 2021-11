Moradores receberam as chaves do Condomínio Pernambuco nesta quarta. - Divulgação/PMNI

Ainda falta meia de um mês para o Natal, mas muitos iguaçuanos receberam um enorme presente nesta semana. Isso por quê a Prefeitura de Nova Iguaçu começou a entregar as chaves para os proprietários do condomínio Pernambuco, empreendimento que faz parte do programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa, Minha Vida).

São 300 unidades divididas em 15 blocos que permitirão às famílias a realização do sonho da casa própria. A entrega foi realizada na quadra poliesportiva ao lado do CRAS Valverde. Os contemplados poderão se mudar para o novo endereço a partir da próxima segunda-feira e curtir as festas de fim de ano de casa nova.

O primeiro a receber as chaves do novo apartamento foi Josué Alves da Silva Sobrinho, de 55 anos. Aposentado por invalidez há oito anos, ele gasta R$ 550 para morar de aluguel em uma casa no bairro Santa Eugênia. Agora, pagará prestações de R$ 80 mais taxa de condomínio para ter sua casa própria.

“Vai ser um alívio muito grande poder economizar parte do dinheiro que era usado no aluguel e poder fazer mais compras de supermercado e também de remédios que preciso. Gostamos muito do apartamento. Teremos uma vida nova”, disse.

Enquanto muitos querem sair do aluguel, a dona de casa Magda Freitas Santos, de 40 anos, deseja somente não depender do favor dos parentes. Há oito anos ela mora em uma casa emprestada por um membro da família no bairro Lagoinha. Antes, vivia com os filhos e um neto no Km 34.

“Lá era muito apertado e acabamos indo morar de favor. Desde então estávamos sonhando com esse apartamento. É muito ruim ficar dependendo das pessoas. Estamos muito felizes e queremos nos mudar o quanto antes”, revela Magda.

O condomínio Pernambuco é o segundo do Villa Provance a ser entregue. O empreendimento conta com um total de 1.500 apartamentos, todos eles com sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Quem não compareceu ao evento de entrega das chaves pode ir até a Subsecretaria de Habitação, no subsolo da Prefeitura de Nova Iguaçu, a partir de terça-feira (23), para que receba orientações para que a retirada seja feita junto à construtora.