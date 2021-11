Publicado 17/11/2021 23:58

A Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu com apoio da Agência Nacional de Mineração (ANM) deflagrou nesta quarta-feira a ‘Operação Peneira’, que tinha o objetivo de reprimir a extração mineral clandestina nas margens do Rio Guandu.

De acordo com a corporação, criminosos extraíam areia ilegalmente em uma área extensa próxima as margens do rio, que é a principal fonte de abastecimento de água de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Durante a operação, um dos responsáveis pelo areal foi preso em flagrante e documentos, caminhão e retroescavadeira, apreendidos. Além disso, foram coletadas informações com o fim de prosseguir com as investigações contra outros envolvidos na exploração da área e extração ilegal da areia, sem prejuízo de eventuais outros crimes cometidos.

A região onde foi feita a ação é dominada por milicianos, que costumam comandar a extração ilegal e revender a areia para casas de material de construção que, posteriormente, revendiam o material, sem pagamento de qualquer imposto.

Esse tipo de ação ilegal na natureza causa grave prejuízos ambientais, como a supressão da vegetação, o afugentamento de animais, a contaminação da água por combustíveis, óleos lubrificantes, substâncias revolvidas do próprio solo e alteração de lençóis freáticos. Desequilíbrio capaz de afetar a população local e outros municípios.