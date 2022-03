Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensino - Divulgação/PMNI

Publicado 04/03/2022 13:05

A Prefeitura de Nova Iguaçu abriu, nesta sexta-feira, processo seletivo para a contratação, de forma temporária, de quase 500 professores para atuarem nas escolas da rede. As inscrições ficam abertas até a próxima segunda-feira (7). Os interessados deverão acessar o site www.novaiguacu.rj.gov.br/semed e se cadastrar no campo Processo Seletivo Simplificado.



Serão contratados profissionais para as atividades de professores I e II para atuação na educação básica, nos níveis de educação infantil, de ensino fundamental nos anos iniciais e finais, de educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Educação. São 151 vagas para professores I das disciplinas de Ciências (25), Geografia (30), Arte (23), Língua Portuguesa/ ILPT – Incentivo à Leitura Textual (22), Matemática (23), História (8), Educação Física (7) e Língua estrangeira - Inglês (13). Para professor II, a SEMED tem 342 cargos disponíveis, totalizando 493. O prazo da contratação temporária é de 12 meses.



As inscrições são gratuitas e serão divididas em três etapas, sendo as duas primeiras online e a última presencial, com entrega de documentos na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Abílio Augusto Távora, n.º 1806, Bairro da Luz.



O passo a passo de como fazer a inscrição, bem como informações sobre carga horária, remuneração, a classificação dos candidatos e o prazo para convocação dos aprovados está no edital publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (3) e pode ser consultado no site da Prefeitura de Nova Iguaçu.