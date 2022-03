Hospital da Posse teve sucesso em campanha de coleta de sangue na semana passada - Divulgação/PMNI

Hospital da Posse teve sucesso em campanha de coleta de sangue na semana passadaDivulgação/PMNI

Publicado 02/03/2022 11:15

O Banco de Sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) retoma o atendimento normal nesta quinta-feira (3). Durante o feriado de Carnaval, o local funcionou em horário excepcional na segunda e na quarta, ficando fechado na terça. Durante este período, o objetivo foi ampliar o estoque, que está abaixo do ideal, e preparar a unidade para atender pacientes que chegam diariamente de toda a Baixada Fluminense.

A expectativa da direção do HGNI era atrair mais voluntários durante este período do Carnaval, em que, tradicionalmente, o número de doações diminui. O banco de sangue tem capacidade para atender até 40 pessoas por dia, mas vem recebendo, entre 15 e 20 pessoas. Apesar de não ter festas ou folia, por causa da pandemia, o bloco da solidariedade pode fazer a diferença para o paciente que precisa de uma transfusão. Uma bolsa de sangue ajuda a salvar até quatro vidas.

O banco de sangue segue todas as regras sanitárias de prevenção à Covid-19. O local é higienizado regularmente durante o dia e conta com dispensadores de álcool em gel para a higienização. Só será permitida a entrada de pessoas com uso de máscara facial. O hemonúcleo é o único público vinculado ao Hemorio. Fica localizado dentro do HGNI, na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, n° 953, próximo à recepção geral.

Quem pode doar:

- Pessoas de 18 a 69 anos, sendo que os maiores de 60 anos precisam ter doado anteriormente;

- É necessário estar bem de saúde e pesar mais de 50 quilos;

- Quem foi vacinado contra a Covid-19 deve aguardar sete dias para fazer a doação;

- Quem contraiu a Covid-19 só poderá doar após 30 dias de recuperação completa do quadro;

- Não é necessário estar em jejum, mas a doação é contraindicada para pessoas que ingeriram bebida alcoólica no dia anterior ou comidas gordurosas nas últimas 4h;

- Menores de idade também podem doar. Basta que os pais ou responsáveis assinem o termo de autorização disponibilizado no site do Hemorio (http://www.hemorio.rj.gov.br/html/pdf/menor_idade.pdf);