Daniele e Diego Hypólito são estrelas do espetáculo 'Abracadabra', em Nova Iguaçu - Divulgação/Roberto Filho

Daniele e Diego Hypólito são estrelas do espetáculo 'Abracadabra', em Nova IguaçuDivulgação/Roberto Filho

Publicado 25/02/2022 20:26

Após uma temporada fascinando o público de Nova Iguaçu, o Reder Circus entra nos últimos dias de espetáculo na Baixada Fluminense até o dia 06 de março. O circo musical armado no Nova Iguaçu Shopping, além de toda a tecnologia, conta com mais de 50 artistas para levar uma experiência única de muita música e emoção. O espetáculo, que terá sessões nos dias de folia, surge como uma ótima opção para aqueles que desejam curtir o feriado de carnaval em família, desfrutando de momentos encantadores.

Para isso, algumas novidades foram preparadas, sendo que a principal delas está no picadeiro. Trata-se do ginasta Diego Hypólito, que agora assume o posto de mestre de cerimônia do show. Além da nova atribuição, Diego também segue fazendo parte do elenco artístico, com performances acrobáticas, ao lado de sua irmã, a também ginasta Daniele Hypólito.

SERVIÇO REDER CIRCUS

Temporada prorrogada até o dia 06 de Março

No estacionamento do Novo Shopping Nova Iguaçu: Av. Abílio Augusto Távora, 1111, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro - RJ, 26265-090

HORÁRIOS

SEG | TER | QUI | SEX – ÀS 20H

SÁB | DOM | FERIADO – ÀS 15h, 17h30 E 20h

VALORES

Setor Bronze - R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

Setor Prata - R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Setor Ouro - R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)

Setor Diamante - R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia)

Para garantir o ingresso, sem taxa de conveniência, acesse: redercircus.com.br

O espetáculo segue todos os protocolos sanitários recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

1. É obrigatório a apresentação de documentos comprobatórios da vacinação contra o Covid-19 de acordo com o DECRETO MUNICIPAL da Cidade do RIO DE JANEIRO Nº 49.335 de 26 de agosto de 2021;

2. É obrigatório o uso da máscara o tempo todo nas dependências do circo, dentro e fora da arena;

3. Aferimos a temperatura de todos os espectadores na entrada; só será permitida a entrada com temperatura inferior a 37,8 ºC;

4. Disponibilizamos álcool 70% na entrada do circo para higienização das mãos;

5. Assentos marcados com distanciamento;

6. Descontos não cumulativos;

7. Sujeito a lotação.