Câmara discutiu serviço de fornecimento de energia em Nova IguaçuDivulgação/CMNI

Publicado 24/02/2022 11:05

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu discutiu nesta semana em audiência pública problemas relativos ao serviço de fornecimento de energia no município. Participaram do debate, representantes da concessionária de energia Light e representantes dos moradores da cidade. A empresa se comprometeu a estudar as reclamações recebidas e atender demandas da população.

Uma das principais reclamações dos moradores foi com relação à caixa blindada, onde os medidores eletrônicos de energia são instalados dentro. Geralmente ela fica trancada, no alto do poste, e quando precisa ser aberta toda a rede da rua é desligada automaticamente. Superintendente de Relações Institucionais da Light, Daniel Carvalho Mendonça se comprometeu a parar com as instalações das caixas blindadas até que todos os problemas sejam verificados e solucionados.

O vereador Carlinhos BNH fez questão de frisar a importância, depois de muito tempo, da abertura de um canal de diálogo com a empresa.

“Esperamos por isso há vários anos. As reclamações são milhares. População não tem tido resposta para ficar sem iluminação pública e ser obrigada a pagar uma conta abusiva. Penso que agora vamos conseguir intermediar esta relação. A maioria das pessoas quer pagar seu consumo de forma certa e justa”, explicou.

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara, o vereador Claudio Haja Luz disse que a Light precisa divulgar, de forma clara, o benefício da tarifa social que a população de baixa renda tem direito.

“A maioria nem sabe como requerer. Já está na hora do contrato 001/1996, assinado entre o município e a Light, ser revisto. Precisamos acertar estes ponteiros. São muitas irregularidades”, afirmou.

No fim, a Light e a Câmara firmaram o compromisso de que todas as demandas trazidas pela população serão analisadas, de forma aberta e clara, pelos representantes da empresa.