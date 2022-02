Moradores da Baixada receberam benefício da tarifa social - Divulgação

Publicado 21/02/2022 20:20

Moradores de Nova Iguaçu foram cadastrados para receber o benefício da tarifa social, que promove o acesso ao saneamento básico para famílias de baixa renda. Ao todo, 12 mil moradores em toda a Baixada Fluminense também foram contemplados pela concessionária Águas do Rio.

Atualmente, menos de 1% dos clientes da concessionária possui essa tarifa especial e o contrato de concessão prevê aumentar esse percentual para 5%. No entanto, a proposta da empresa é ir além para que todos tenham acesso à água tratada e ao serviço de esgoto coletado e tratado. Nas áreas mais vulneráveis, a empresa mantém um programa de relacionamento com as lideranças comunitárias para conhecer as reais necessidades e oferecer respostas às demandas da população. Esse programa, chamado Afluentes, promove ainda a inclusão na tarifa social.



Para a Organização das Nações Unidas (ONU), o consumo médio de água é de 110 litros por habitante/dia, suficientes para uma pessoa suprir as necessidades diárias de consumo e higiene.

Para Luiz Fabbriani, diretor-superintendente da concessionária nas cidades de Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis, cada cidadão que paga a sua conta de água contribui para o avanço do saneamento básico e para que esses serviços essenciais cheguem às pessoas com menor poder aquisitivo.

“Já são quase 40 mil imóveis cadastrados nas cidades que atendemos na Baixada Fluminense. Muitos estão tendo um comprovante de residência pela primeira vez. O nosso propósito é trabalhar para que cada vez mais famílias tenham acesso à água tratada e aos inúmeros benefícios do saneamento”, disse.