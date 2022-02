Agentes da Guarda Ambiental fizeram resgate de animal silvestre - Divulgação

Publicado 15/02/2022 22:41

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram, nesta terça-feira (15), diversas atividades de fiscalização ambiental e o resgate de um pequeno Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita).

Nas primeiras horas da manhã foi realizada a busca do animal no bairro Rodilândia, que foi resgatado por uma adolescente e seu pai, ambos com uma grande consciência ambiental e amor pela nossa fauna Iguaçuana. Em seguida, os agentes levaram o animal para o CETAS/IBAMA no município de Seropédica, que está com seu funcionamento parcial devido a uma grande reforma, recebendo apenas alguns animais de pequeno porte quando filhotes ou machucados.

Mais tarde, os agentes estiveram presentes na Área de Proteção Ambiental Municipal Guandu-Açu, onde realizaram o monitoramento de algumas áreas.

A Guarda informa que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 9h às 17h, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.