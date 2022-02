Equipamento foi instalado na adutora principal da Represa do Rio D’Ouro - Divulgação

Equipamento foi instalado na adutora principal da Represa do Rio D’OuroDivulgação

Publicado 15/02/2022 22:26

A instalação de uma Válvula Redutora de Pressão (VRP) no sistema de abastecimento permitiu aprimorar a performance da distribuição de água e contribuir para a redução do índice de perdas, que é muito elevado no município. Estima-se que de cada 100 litros de água tratada 80 sejam desperdiçados.

O equipamento foi instalado na adutora principal da Represa do Rio D’Ouro, no trecho localizado na Estrada de Madureira, no bairro Jardim Alvorada, após a realização de uma série de estudos técnicos.

“Fizemos simulações para saber se a instalação da válvula traria os resultados esperados e ampliamos a instalação de outros equipamentos como novos registros, para diminuir o número de vazamentos ao longo da extensão de toda rede de distribuição. Continuamos analisando o local para melhorar cada vez mais a oferta de água para toda a população da Baixada Fluminense”, explica a coordenadora de Operações, Tauana da Rosa.

Entre os principais benefícios da instalação do novo equipamento estão o controle de pressão nas tubulações, a redução do desperdício e a melhor distribuição de água tratada para a região.

“A tecnologia dos aparelhos utilizados, aliada ao preparo dos operadores em campo, vai auxiliar na identificação de alterações no sistema e a ocorrência de possíveis vazamentos. Assim, atuamos de forma rápida e diminuímos as perdas d’água”, explicou o diretor executivo da Águas do Rio na Baixada, Vitor Hugo.

Após a instalação da válvula e do período de testes, a equipe de melhorias da Águas do Rio já sanou 11 vazamentos nas adutoras da Represa do Rio D’Ouro.

“Os locais das ocorrências eram de difícil acesso e apresentavam condições críticas para a realização dos reparos, mas foram finalizados em menos de 20 dias. A próxima etapa será o mapeamento e estudo de melhorias nas outras duas represas, Tinguá e São Pedro, que fazem parte atendem os municípios de Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis”, destaca Vitor Hugo.

A equipe técnica também instalou medidores de pressão (dataloggers) e novos registros para melhorar o abastecimento nos locais onde fornecimento de água era irregular.