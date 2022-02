Câmara Municipal passou por processo de sanitização - Divulgação

Câmara Municipal passou por processo de sanitizaçãoDivulgação

Publicado 14/02/2022 20:22

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu inicia oficialmente nesta terça-feira um novo período legislativo. As sessões ordinárias da casa terão início a partir das 10 horas.

E para começar com todas as medidas de segurança sanitária em dia, a equipe da Suvam, da Prefeitura Municipal, esteve nas dependências da Casa segunda-feira realizando o serviço de sanitização e desinfecção.

"Vamos receber o público com toda segurança necessária: a limitação do número de pessoas no Plenário e o uso de máscara continuam valendo. Nossos agradecimentos aos servidores da Suvam pelo excelente trabalho”, disse o presidente da Câmara, vereador Dudu Reina.