Obras de reforma de enfermarias do Hospital da Posse foram concluídas nesta semanaDivulgação/PMNI

Publicado 09/02/2022 22:11

A Prefeitura de Nova Iguaçu concluiu, nesta semana, a reforma de todas as 40 enfermarias do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). As duas últimas salas, que passavam por reparos, já foram ocupadas por pacientes internados. Essa é a maior reforma do HGNI em seus quase 40 anos e foi realizada sem que nenhum serviço fosse paralisado.

Todas as 40 enfermarias passaram por uma reestruturação geral, com manutenção elétrica e hidráulica, troca de pisos, conserto das paredes, portas, janelas, banheiro, pintura e melhoria da iluminação.

De acordo com o Prefeito Rogério Lisboa, agora a unidade oferece um maior conforto e qualidade do espaço para os pacientes. Além disso, outros setores do hospital também tiveram suas obras concluídas, como o ambulatório, emergência pediátrica, parte da sala verde e o telhado. Isso tudo visando a melhoria da infraestrutura do HGNI.

“O HGNl é fundamental para a Baixada Fluminense, pois atende moradores de diversos municípios. Ele precisava passar por obras, já que não recebia intervenções em sua parte estrutural há anos. As obras eram necessárias e conseguimos fazer um planejamento para que elas acontecessem sem que nenhum dos serviços oferecidos ao público fosse interrompido. Com a entrega das 40 enfermarias, terminamos mais uma etapa dessa modernização e temos pela frente um cronograma de reformas em outros setores”, disse.

As obras no HGNI tiveram início em 2019 e contemplam setores importantes como enfermarias, emergências, ambulatório e Centro Cirúrgico. Para fazer todas as reformas sem paralisar serviços, a unidade precisou se reestruturar internamente e criar cronogramas que não afetassem a assistência prestada aos pacientes.

“Criamos leitos extras e espaços para conseguir absorver a demanda e manter a obra. Sem falar que ainda precisamos nos adequar por causa da pandemia. Isso é um desafio para um hospital que enfrenta diariamente a superlotação. Essa é uma obra gigantesca, com foco exclusivo em oferecer a melhor qualidade assistencial ao paciente e conforto aos funcionários”, explica o diretor-geral do HGNI, Joé Sestello.

No momento, o hospital está passando por obras de expansão do Centro de Imagem e Construção da Estação de Tratamento de Esgoto. Há um planejamento de reformas para todo o piso da unidade, ampliação do Centro Cirúrgico e obras na emergência.