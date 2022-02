Espuma que teria sido registrada na estação do Guandu - Reprodução / Internet

Publicado 09/02/2022 22:03

A Cedae precisou reduzir a produção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, devido às fortes chuvas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com isso, a empresa orientou os moradores a utilizarem a água de forma equilibrada e adiarem atividades que demandem alto consumo.

Para garantir a segurança hídrica das regiões atendidas pelo sistema Guandu e evitar alterações na qualidade da água, a Cedae adotou protocolo de contingência e reduziu a produção. Técnicos da Companhia monitoram a situação até que a concentração deste material não represente risco à operação da estação.

As chuvas fizeram com quem sedimentos como lama, barro e galhos de árvores foram carreados para o rio, aumentando a turbidez no ponto onde é feita a captação.