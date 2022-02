Policiais retiraram barricadas do tráfico em rua da Baixada - Divulgação

Publicado 09/02/2022 21:48

A Polícia Militar realizou uma operação para retirada de barricadas colocadas por integrantes do tráfico de drogas no morro do São Simão, no limite entre os municípios de Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Agentes do 24º Batalhão participaram da ação e utilizaram uma retroescavadeira para realizar o serviço.

De acordo com o capitão Jader Reis, que comandou a guarnição responsável pela retirada das barricadas, não houve confronto com criminosos e o serviço foi realizado com sucesso, devolvendo o direito à circulação p[para os moradores.

“Essa operação tinha objetivo de desobstruir as vias e restabelecer a ordem e circulação direito ir e vir cidadão. Serve também para a gente mostrar a presença policial, o poder do estado e garantir o direito do cidadão”, afirmou.

Ainda segundo o policial, outras ações visando a manutenção da ordem e segurança na região podem acontecer.