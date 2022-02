Novos funcionários começaram a atuar nesta semana - Divulgação

Publicado 07/02/2022 19:54

A nova concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu contratou novos profissionais que vão atuar como leituristas. Eles serão responsáveis pelo contato direto com os clientes, realizando a leitura do hidrômetro e a emissão da fatura.

Para a coordenadora comercial, Miriam Lemos, a geração de empregos na Baixada é um passo fundamental na transformação proposta pela empresa. É também a chance que muitos estavam esperando para transformar suas vidas e contribuir com o crescimento das cidades em que residem, já que a maioria faz parte desses municípios.

“Nossa missão é trazer dignidade para essas pessoas e promovemos isso com a empregabilidade na região. Eles conhecem o território e podem atuar com propriedade, facilitando o relacionamento com os nossos clientes”, explicou a responsável pelas equipes de Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis.

Os novos integrantes da concessionária trabalham sempre identificados com uniforme e crachá, para garantir a segurança dos clientes da empresa e dos próprios colaboradores. Nesta semana foi realizada a internalização de 106 novos funcionários. Josilaine Cabral, de 39 anos, descreveu a satisfação em ser contratada. “A oportunidade chegou na hora certa”.