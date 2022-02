Câmara de Nova Iguaçu entregou título de honraria - Divulgação/CMNI

Câmara de Nova Iguaçu entregou título de honrariaDivulgação/CMNI

Publicado 01/02/2022 20:39

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu homenageou os diretores da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ) e da Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro (CAARJ) com o Titulo de Cidadania Iguaçuana. A cerimônia ocorreu na sede da OAB de Nova Iguaçu e teve o presidente da Câmara, vereador Dudu Reina como representante.

O Titulo de Cidadania Iguaçuana é concedido a personalidades e instituições que contribuem para o crescimento de Nova Iguaçu. Em seu discurso, Dudu Reina frisou que a OAB é merecedora da honraria.

“Instituição comprometida com a Constituição e com os valores democráticos, a Ordem dos Advogados do Brasil tem contribuído muito para que Nova Iguaçu se torne uma cidade cada vez melhor para sua população”, disse.

Também estiveram presentes o ex-procurador da cidade de Nova Iguaçu, Rafael Alves, assim como o procurador-geral da CMNI, João Bosco Filho e Hilário Franklin, presidente da 1° Subseção da OAB, que representou os advogados Iguacuanos.