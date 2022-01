Carga de medicamentos foi recuperada em Nova Iguaçu - Reprodução/PMERJ

Publicado 28/01/2022 20:26

Policiais militares do 20º Batalhão apreenderam duas cargas roubadas em Nova Iguaçu. Foram recuperadas pelos agentes produtos médicos e alimentícios que haviam sido levados por criminosos em diferentes pontos do município da Baixada Fluminense.

A primeira ação ocorreu nas proximidades da Estrada Rio São Paulo, no KM 32. Os policiais receberam informe de que uma carga de produtos médicos e de higiene havia sido roubada e fizeram patrulhamento pela região. O material foi encontrado, mas os criminosos conseguiram fugir.

Já a segunda apreensão foi no Bairro Palhada. Agentes tiveram a atenção voltada para um caminhão da Sadia, que estaria sendo roubado. Os policiais então interceptaram o veículo e prenderam um homem que estava mantendo o motorista como refém.

Ele foi rendido e a carga foi toda recuperada e o suspeito levado para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado e o homem permaneceu preso.

Foragido preso no KM 32

Em mais uma ação em Nova Iguaçu, policiais em patrulhamento no KM 32 perceberam a atitude suspeita de um homem e ao abordarem consultaram o sistema HÓRUS, da PMERJ, quando foi constatado que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto por roubo. Ele foi preso e levado para a delegacia do Centro.