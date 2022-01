Câmara Municipal de Nova Iguaçu terá Centro de Memória - Divulgação/CMNI

Câmara Municipal de Nova Iguaçu terá Centro de MemóriaDivulgação/CMNI

Publicado 27/01/2022 22:26

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu deu um enorme passo nesta semana para a criação d o Centro de Memória da instituição. O presidente da casa, vereador Dudu Reina, junto com o procurador João Bosco Filho, visitaram o Centro Histórico da Câmara de Duque de Caxias, uma referência na Baixada, e que servirá de inspiração para a que será construída em Nova Iguaçu.

O objetivo do centro a ser construído é promover a preservação da memória do patrimônio histórico-cultural, através da análise da legislação sobre o tema e gestão de conhecimentos.

“Fomos muito bem recebidos pela diretora do Centro, professora Tania Amaro, e pelo presidente da Câmara de Caxias, vereador Celso do Alba. Eles compartilharam conosco toda a mecânica de formatação e estruturação do Centro Histórico da cidade. O encontro foi extremamente proveitoso para o projeto que aqui já começamos a construir”, disse Dudu Reina.

Já o procurador João Bosco destacou a importância para memória da cidade que o novo centro terá. “Queremos que a história não se perca e seja sempre lembrada pela atual e futuras gerações”, explicou.

O período de sessões legislativas na Câmara de Nova Iguaçu está marcado para começar no próximo dia 15 de fevereiro.