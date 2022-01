Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensino - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensinoDivulgação/PMNI

Publicado 26/01/2022 12:15

Os alunos contemplados na segunda fase da pré-matrícula escolar on-line para o ano letivo de 2022 com uma vaga na rede municipal de Nova Iguaçu têm até esta quinta-feira (27) para realizar a efetivação da matrícula. Para isso, é necessário que os responsáveis ou alunos maiores de 18 anos compareçam à unidade escolar destinada ao estudante e apresentem os documentos solicitados, conforme informado no comprovante de pré-matrícula

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu, o atendimento é das 9h às 16h, e que as matrículas só serão confirmadas mediante efetivação. Os nomes dos selecionados e todas as informações sobre a pré-matrícula estão na página da SEMED (www.novaiguacu.rj.gov.br/semed), em Matrículas 2022.