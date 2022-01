Posto itinerante da Águas do Rio atende moradores de Nova Iguaçu - Divulgação

Posto itinerante da Águas do Rio atende moradores de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 26/01/2022 10:31

Nova concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu, a Águas do Rio instalou um ponto itinerante de atendimento em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Até hoje, foram realizados atendimento principalmente para negociação de débitos, mudança de titularidade, atualização de dados, religação de água, pedido de instalação de hidrômetro, além de 100 novos cadastros na Tarifa Social.



O serviço é realizado de segunda a sexta, das 8h às 17h, por meio do Programa Vem Com a Gente (VCG), os moradores podem tirar suas dúvidas e obter esclarecimentos sobre o trabalho da concessionária.



Para o diretor-superintendente da companhia, Luiz Fabbriani, facilitar o acesso da população e oferecer um serviço sem burocracia são medidas que contribuem com para o avanço do saneamento.

“Precisamos chegar em todos os lugares e é com a promoção da acessibilidade que iremos garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso ao abastecimento de água e, consequentemente, muito mais dignidade e saúde”, esclareceu.



Além dos pontos itinerantes, os clientes também podem solicitar informações nas lojas de atendimento ou através dos canais digitais da empresa. A Águas do Rio disponibiliza o 0800 195 0 195, que funciona como WhatsApp e para ligações. A concessionária também está disponível no aplicativo Águas App, e na agência virtual, que pode ser acessada através do www.aguasdorio.com.br.