Matheus de Castilho, de 21 anos, está atuando no Programa Vem com a Gente - Divulgação

Publicado 27/01/2022 09:23

Nova concessionária dos serviços de água e esgoto em Nova Iguaçu, a Águas do Rio realizou um processo de recrutamento e seleção que priorizou a contratação de pessoas que moram nas cidades, onde a empresa está presente com os serviços de água e esgoto. No município, a empresa abriu as portas para os moradores da região.

Morador do bairro Tinguá, Matheus de Castilho, de 21 anos, está atuando no Programa Vem com a Gente (VCG), que promove o atendimento itinerante, para a regularização das infraestruturas de água e esgoto, além da atualização cadastral e inclusão na tarifa social, entre outros serviços comerciais. Ele comemora seu primeiro emprego formal e faz planos para o futuro na Águas do Rio.

“Concluí o Ensino Médio e não vou parar por aqui. Vou providenciar a minha carteira de habilitação e logo depois, quero fazer uma faculdade. Sei que a empresa oferece muitas oportunidades de crescimento e eu vou aproveitar todas possíveis”, afirmou.

Para o diretor-superintendente da Águas do Rio na Baixada, Luiz Fabbriani, empregar que vivem na região traz efeitos positivos para todos.

“Buscamos bons profissionais para o nosso time e encontramos muitos talentos aqui. O conhecimento que eles têm nos apoiam em nossas operações e o trabalho repercute em benefícios diretos para seus bairros e comunidades. É a primeira oportunidade de trabalho formal para muitas pessoas e com isso, movimentamos e fortalecemos a economia nos municípios”, explica Fabbriani.

Desde a chegada no estado do Rio de Janeiro, a concessionária contratou mais de 600 pessoas que moram na Baixada. Desse total, 400 trabalham na região.