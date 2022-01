Professores tem até esta quinta-feira para se inscrever em dobra de carga horária - Divulgação/PMNI

Professores tem até esta quinta-feira para se inscrever em dobra de carga horáriaDivulgação/PMNI

Publicado 26/01/2022 09:09

Estão abertas até esta quinta-feira (27) as inscrições para cadastramento de professores estatutários da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu que desejam renovar ou ingressar no regime de dobra de carga horária para o ano letivo de 2022. O edital da Secretaria Municipal de Educação foi publicado na semana passada no Diário Oficial da Prefeitura. As inscrições estão sendo feitas de forma on-line no site www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/dobra-de-carga-horaria.

Quem pretender se inscrever ou aqueles já inscritos no regime, mas que querem atuar em outra escola do município, terão os dias 26 e 27 para preencher o formulário virtual.

Caso o número de inscritos por escola seja maior que o de vagas, a SEMED fará avaliação e classificação de acordo com critérios de pontuação preestabelecidos. Os nomes dos classificados serão conhecidos no dia 1º de fevereiro e, no dia seguinte, eles deverão ir à escola onde irão atuar para assinar o Termo de Compromisso.

O documento será entregue pelos diretores das unidades à Superintendência de Gestão Pessoal nos dias 7 e 9. Os modelos para os anos iniciais e anos finais estão no edital. Aqueles que não forem alocados em nenhuma unidade farão parte do banco de reserva.