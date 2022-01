Sesc Verão teve início na unidade de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 26/01/2022 12:54

Após uma temporada no formato on-line por conta da pandemia, o evento Sesc Verão retoma o modelo presencial e terá programação especial na Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, o evento pretende promover a reconexão das pessoas em ambientes de harmonia, bem-estar e qualidade de vida, estimulando a retomada das ações, a transformação social das regiões e o desenvolvimento humano.

No Sesc Nova Iguaçu acontecerá uma programação especial no dia 29 de janeiro, das 09h às 14h, que inclui oficinas esportivas, jogos recreativos, exibições de curtas-metragens, ponto de leitura, performance poética, verão maker, torneio de vôlei de praia e palestra com a ex-atleta de natação Patrícia Amorim (09h30), que dará uma aula em seguida.

“O Sistema Fecomércio RJ, por meio do Sesc RJ, traz para a Baixada Fluminense uma grande janela de oportunidades para a população e usuários do Sesc, que engrandece a região e ficamos muito agradecidos por um projeto que vem para somar e elevar a autoestima dos moradores da região”, afirma Antônio de Pádua Alpino, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu.



Este ano, o projeto foi expandido e contempla cerca de 30 localidades, incluindo capital, interior e litoral fluminense. A programação completa pode ser conferida em https://www.sescverao.com.br