Prefeitura de Nova Iguaçu inicia etapa do Plano Verão, em TinguáDivulgação/PMNI

Publicado 28/01/2022 18:27

A Prefeitura de Nova Iguaçu da ínício, neste sábado (29), a etapa do Plano Verão do município na região de Tinguá. A ação tem o objetivo de dar mais fluidez ao trânsito, prevenir acidentes na RJ-111, a Estrada Federal de Tinguá, principalmente com motocicletas, além de oferecer mais segurança aos frequentadores e turistas que buscam cachoeiras e sítios da região. Será feita uma conscientização sobre preservação ambiental. O local recebe cerca de 25 mil pessoas em um fim de semana de forte calor.



O plano visa ainda o ordenamento de entrada e saída de veículos da região, reforço com policiamento no local e entorno, do solo público e áreas de estacionamento, além de diminuir os riscos de desastres.



O Plano Verão é uma ação de Governo, que vai das 7h30 às 18h, e integra os seguintes órgãos da cidade: Assessoria Especial de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Defesa Civil, Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Secretaria de Meio Ambiente, Superintendência de Controle Urbano, Secretaria Especial de Programas de Segurança, com o PROEIS, e a colaboração da Operação Segurança Presente, Detro e Detran do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



A ação não ficará apenas limitada à Praça de Tinguá. Ela também será feita nos principais pontos de acesso ao bairro de Vila de Cava e em pontes estreitas.



Além do ordenamento do trânsito e dos ambulantes na região, será feito um trabalho educativo pela Defesa Civil e Guarda Ambiental sobre procedimentos seguros em cachoeiras. Uma cartilha foi desenvolvida para orientar os turistas e será distribuída em Tinguá. Elas aconselham sobre como evitar afogamentos, a nunca mergulhar de cabeça nas cachoeiras, evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes dos banhos nestes locais, ter atenção à cabeça d’água, entre outros.