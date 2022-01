Sede do CRP-RJ em Nova Iguaçu ficou fechada durante a pandemia - Reprodução de Internet

Sede do CRP-RJ em Nova Iguaçu ficou fechada durante a pandemiaReprodução de Internet

Publicado 28/01/2022 18:57

Psicólogos recém-formados estão com dificuldades para receber a da carteira de identidade profissional definitiva do Conselho Regional de Psicologia-RJ (CRP-RJ). A subsede da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, interrompeu por tempo indeterminado o agendamento para obtenção do documento, devido a pandemia, o que está impactando na atividade de vários profissionais, prejudicando o exercício da psicologia.

A psicóloga Elen Carvalho, por exemplo, estava agendada para o dia 28/01. Ela recebeu um e-mail, no dia 14/01, informando o cancelamento. Preocupada com a situação, ela reclama que a decisão do CRP-RJ obriga os profissionais a procurarem uma sede mais distante para buscar a carteira definitiva.

“Há uma subsede perto da gente que desde o início da pandemia não funciona. E quando funciona não passa informações claras. Precisamos lembrar ainda que o deslocamento que vamos fazer para ir a outro local, aumenta o risco de contágio do Covid-19 em um momento em que os casos seguem aumentando por conta da variante Ômicron”, disse.