Nova Iguaçu iniciou a vacinação infantil nesta semanaDivulgação/PMNI

Publicado 29/01/2022 19:40

A Prefeitura de Nova Iguaçu pretende acelerar o calendário de vacinação infantil contra a Covid-19 nesta semana. Crianças de 9 a 7 anos poderão garantir a imunização com a primeira dose por dia, conforme a faixa etária. Não haverá divisão de gênero.

A repescagem, para quem perdeu a data da vacinação, acontece todos os dias. Aquelas de 5 a 11 anos, com comorbidades ou deficiência permanente, têm prioridade para que sejam vacinadas em qualquer dia da semana.

As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis para serem vacinadas. É preciso apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG, caderneta de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

O calendário completo da vacinação infantil com as idades, os locais e endereços da vacinação está disponível no link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil/

A campanha de vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes e adultos continua acontecendo normalmente em postos de vacinação diferentes da infantil. Pessoas com 12 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose, poderão ser vacinadas. A segunda dose está sendo aplicada conforme agendamento de retorno. A dose de reforço é destinada aqueles que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses.

Quem foi vacinado com a dose única (Janssen) há dois meses também pode receber a dose de reforço. A quarta dose está sendo aplicada em imunossuprimidos vacinados há quatro meses ou mais com a dose de reforço.

Calendário de vacinação infantil – 31/01 a 4/02

31/01 (segunda-feira): Crianças de 9 anos;

1/02 (terça-feira): Crianças de 9 anos;

2/02 (quarta-feira): Crianças de 8 anos;

3/02 (quinta-feira): Crianças de 8 anos;

4/02 (sexta-feira): Crianças de 7 anos;

Observação: A repescagem acontece todos os dias;

Horário: 8h30 às 16h

Calendário de vacinação – adolescentes e adultos

Primeira dose: pessoas acima dos 12 anos;

Segunda dose: conforme agendamento de retorno;

Dose de reforço: pessoas acima dos 18 anos com mais de quatro meses de vacinadas com a segunda dose;

Dose de reforço Janssen: pessoas acima dos 18 anos com mais de dois meses de vacinadas com a dose única. Essa imunização acontece exclusivamente no Centro de Saúde Vasco Barcelos e na Clínica da Família Odiceia Morais;

Quarta dose: imunossuprimidos vacinados há mais de quatro meses com a dose de reforço;

Horário: Segunda a sexta, das 8h30 às 16h. Sábado, das 8h30 às 14h