Homem foi preso em blitz da Lei Seca em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 29/01/2022 18:08

Agentes da Operação Lei Seca prenderam na madrugada deste sábado (29), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um homem foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro e violência doméstica.

Os agentes abordaram o motorista por volta das 1h30 da manhã, na blitz montada na Avenida Getúlio de Moura, no Centro de Nova Iguaçu. O

homem não apresentou documentos identificação e os policiais consultaram o sistema de inteligência Hórus, que constatou a pendência criminal do motorista, que recebeu voz de prisão no local.

Ele foi conduzido para a 54ªDP onde foi autuado e permaneceu preso. Um outro condutor habilitado retirou o veículo da blitz.