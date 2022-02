Cemitério de Nova Iguaçu está iluminado com a cor roxa - Divulgação

Publicado 03/02/2022 10:26

Com a chegada de fevereiro, a Funerária e Concessionária São Salvador vai aderir até o fim do mês à iluminação roxa no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. A iniciativa faz alusão à campanha que marca a conscientização sobre o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças crônicas, como Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia.

Lúpus, com maior incidência em mulheres, é uma doença inflamatória e autoimune que afeta múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, cérebro e rins. Já o Alzheimer é uma doença degenerativa cujos sintomas principais são a falta de coerência na fala e perda de memória. A Fibromialgia, por sua vez, além de dor generalizada, causa fadiga, dificuldades cognitivas, dores nas mãos e pés, insônia e até mesmo depressão.

Apesar de distintas, as três doenças têm em comum o fato de não possuir cura. Por isso, a importância de reforçar o diagnóstico correto para que o tratamento seja feito de forma eficaz e segura, proporcionando bem-estar e qualidade de vida ao paciente.

Apostando no calendário de cores das campanhas de saúde, a São Salvador tem se mobilizado para fazer uma série de alertas à população.

A iniciativa começou ano passado com o Novembro Azul, de conscientização para o combate ao câncer de próstata, e seguiu com o Dezembro Vermelho sobre a importância da prevenção da aids. Já em 2022, durante o mês de janeiro, o cemitério aderiu à iluminação branca para chamar a atenção para questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas.