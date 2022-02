Equipe volante atende morador de Nova Iguaçu - Divulgação

Equipe volante atende morador de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 03/02/2022 21:10

Concessionária dos serviços de água e esgoto em Nova Iguaçu, a Águas do Rio vem atendendo as demandas dos moradores do município da Baixada Fluminense com os canais de atendimento da empresa e equipes volantes que vão até os locais para verificar as reclamações. Segundo o órgão, já foram realizados mais de mil atendimentos operacionais na cidade.

Quando um dos canais de atendimento é contactado para resolver um problema no sistema de água ou de esgota, uma equipe volante é acionada para identificar e tomar as medidas necessárias para restabelecer os serviços. Esse é um dos recursos utilizados pela concessionária para agilizar o atendimento.

No caso de situações mais complexas, que não são possíveis de solucionar via telefone, o setor responsável é comunicado para que possam seguir com o atendimento do cliente, enviando essas equipes em imóveis por toda a cidade de Nova Iguaçu.



O coordenador Operacional, Revelin Ortiz, ressalta a importância desse trabalho.

“Os agentes das equipes volantes vão até o local da solicitação e verificam o que motivou o pedido do cliente. Em muitos casos a informação chega pelos canais de comunicação como falta d’água, quando na verdade é um problema pontual no imóvel, que dificulta o abastecimento. Em alguns casos é possível solucionar de imediato o problema, através de pequenos reparos de vazamentos nos cavaletes dos hidrômetros ou desobstrução do ramal. Em outros, eles orientam os clientes em relação aos reparos internos”, explica Revelin.



A concessionária ressalta que os clientes podem entrar em contato com a Águas do Rio, através do número 0800 195 0 195, que funciona para ligações e mensagens de WhatsApp, 24 horas, todos os dias.