Câmara de Nova Iguaçu discutiu projeto de criação de parque históricoDivulgação

Publicado 09/02/2022 21:32

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu discutiu nesta quarta-feira o anteprojeto de lei que cria o Parque Histórico, Arqueológico e Ambiental de Iguassú Velho, que fica na região de Tinguá.

O texto, elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura, sob a coordenação do secretário Marcus Monteiro, contou com a colaboração do presidente da Câmara, vereador Dudu Reina foi levado ao plenário da casa.

Expositor da audiência, o secretário Marcus Monteiro explicou que o objetivo da criação do Parque é preservar os remanescentes arquitetônicos, desenvolver pesquisas arqueológicas, preservar a paisagem cultural e revitalizar a antiga Vila de Iguassú. A área, já tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) é o berço histórico da Baixada Fluminense.

José Luiz Teixeira, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu, e o arquiteto e urbanista Vicente Loureiro foram convidados para participar da mesa de debates.