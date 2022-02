Aulas em Nova Iguaçu retornaram nesta segunda-feira - Divulgação/PMNI

Publicado 07/02/2022 20:42

Teve início nesta segunda-feira, com muita festa e alegria pelo reencontro com amigos e professores, o ano letivo na rede pública municipal de Nova Iguaçu. Cerca de 66 mil alunos retornaram às aulas em todo o município da Baixada Fluminense.

Das 143 unidades de ensino da cidade, 12 seguem passando por amplas reformas. Onze não irão reabrir neste início de ano letivo e uma retornará parcialmente. O serviço já vinha sendo realizado desde o ano passado, mas teve atrasos em função das constantes chuvas nos últimos meses. Conforme as obras forem concluídas, as unidades serão reabertas. Outras três escolas estão recebendo pequenas intervenções e serão avaliadas neste fim de semana sobre a possibilidade de reabertura.

Por ora, os estudantes das escolas fechadas seguirão no ensino remoto, a exemplo do ocorrido desde março de 2020, quando a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) suspendeu as atividades presenciais em todas as unidades em função da pandemia da Covid-19.

“Quando retomamos as aulas presenciais, em novembro do ano passado, reabrimos 121 escolas e mantivemos as atividades remotas para os alunos de 22 unidades em decorrência das obras de reforma ou ampliação. Aos poucos fomos reabrindo algumas delas, mas as constantes chuvas de verão têm atrasado o serviço e, por este motivo, não iremos conseguir iniciar o ano letivo de 2022 com todas as 143 escolas abertas para os estudantes”, disse o prefeito Rogerio Lisboa.

Protocolo sanitário contra a Covid-19

Quem for à escola neste início de ano letivo, vai poder observar os mesmos cuidados adotados pela Prefeitura de Nova Iguaçu na retomada das aulas presenciais. Alunos e funcionários só entrarão nas escolas após terem a temperatura corporal verificada por termômetros digitais adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Pessoas sintomáticas não terão permissão para permanecer nas unidades. Para isso, cada uma delas terá uma sala ou área para isolamento até que elas possam voltar para casa.

O uso de máscara dentro das unidades continua sendo obrigatório. Profissionais da educação e estudantes receberão um total de 307.316 máscaras em tecido duplo, 100% algodão, e também 74 mil squeezes para que possam beber água nos novos bebedouros, agora com torneira.

“O município segue avançando na vacinação infantil, então sabemos que ainda é necessário manter todos os cuidados possíveis para evitar a disseminação da Covid-19”, explica a secretária de Educação Maria Virgínia Andrade Rocha.

A SEMED também investiu na compra de grande quantidade de álcool em gel, para higienização de todos os espaços.