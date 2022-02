Prefeitura de Nova Iguaçu faz campanha de prevenção à gravidez na adolescência - Divulgação/PMNI

Publicado 07/02/2022 20:36

A Prefeitura de Nova Iguaçu fará uma campanha de prevenção à gravidez na adolescência nas unidades de saúde do município ao longo de todo o mês de fevereiro. As unidades participantes promoverão rodas de conversas e palestras pertinentes ao tema: prevenção à gravidez na adolescência. O objetivo é disseminar medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução do índice de gravidez nesta fase da vida, além de alertar sobre os riscos e consequências de uma gestação precoce.

A iniciativa é baseada na Lei 13.798 do Governo Federal, que criou a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Estudos comprovam que a taxa de mortalidade de adolescentes com problemas na gravidez e complicações no parto é elevada. Além de afetar outras áreas como a educação, por exemplo. Meninas que engravidam cedo tendem a abandonar os estudos para criarem seus filhos e têm três vezes menos oportunidades de conseguir um diploma universitário.

O Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, mencionou a importância das unidades de saúde abordarem a temática com o público alvo.

“Precisamos mostrar a essas adolescentes que a maternidade prematura traz riscos não só para a mãe, mas também para o bebê. O corpo da mulher adolescente ainda está em formação e não está preparado para receber uma criança, o que pode acarretar diversos problemas de saúde em ambos”, relatou.

Outra ação da Secretaria de Saúde é a oferta de anticoncepcional oral e injetável, dentro do Programa de Planejamento Reprodutivo, oferecido em todas as unidades básicas de saúde. Para participar, basta comparecer a unidade mais próxima com cartão do SUS, comprovante de residência, CPF e identidade. A dispensação de anticoncepcionais orais e injetáveis está disponível para adolescentes e mulheres em idade fértil.