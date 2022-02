Nova Iguaçu faz campanha contra abandono e maus tratos a animais - Divulgação/PMNI

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou nesta semana uma campanha com placas ilustrativas que estão sendo espalhadas por diversas regiões da cidade alertando para o crime de abandono e maus-tratos aos bichos. A ação tem por objetivo promover o bem estar, cuidado e proteção aos animais.

Com o tema “Não deixe para trás quem sempre está ao seu lado”, as placas estão sendo colocadas em 15 pontos diferentes, onde acontecem com mais frequência o abandono de cães e gatos. Entre os locais onde estão sendo colocados os avisos, estão: Estrada de Tinguá, Ruínas da Fazenda São Bernardino, bairro Marambaía, Viaduto do K-11, Praça Santos Dumont, Calçadão de Nova Iguaçu, entre outros.

Vale lembrar que os animais não são descartáveis e abandoná-los é crime segundo a nova Lei Federal nº 14.064/20, que altera a Lei nº 9.605/1998, aumentando a pena de detenção para até cinco anos para crimes de maus-tratos a cães e gatos.

A Prefeitura pretende com a campanha, dar mais visibilidade a estes casos de violência animal. Toda denúncia feita é encaminhada até uma delegacia mais próxima. A tendência é que mais placas sejam instaladas na cidade.