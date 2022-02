Mudanças no trânsito de Nova Iguaçu entram em vigor neste sábado - Divulgação/PMNI

Mudanças no trânsito de Nova Iguaçu entram em vigor neste sábadoDivulgação/PMNI

Publicado 11/02/2022 21:21

Moradores e motoristas que trafegam por Nova Iguaçu precisam ficar mais atentos a partir deste sábado. A Prefeitura de Nova Iguaçu dá início a mudanças no trânsito no Centro da cidade com o objetivo de dar mais mobilidade e segurança aos motoristas e pedestres.

Serão feitas alterações nos sentidos da Rua Coronel Bernardino de Melo e adjacências. A região é uma das mais movimentadas do município.

Durante a semana, agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade de Nova Iguaçu colocaram avisos da mudança no trânsito nas calçadas para que motoristas fossem informados da alteração, além de novas placas de sinalização.



Confira as mudanças:



Rua Coronel Bernardino de Melo ficará em sentido único de circulação, da Rua Vereador Hélcio Chambarelli até a Rua Comendador Soares;

Rua Coronel Alfredo Soares ficará em sentido único de circulação, da Rua Doutor. Thibau até a Rua Doutor Paulo Fróes Machado;

Rua Humberto Gentil Baroni ficará em sentido único de circulação, da Rua Doutor Paulo Fróes Machado até a Rua Floresta Miranda;

Rua Comendador Francisco Baroni ficará em sentido único de circulação, da Rua Floresta Miranda até a Rua Vereador Hélcio Chambarelli;

Rua Getúlio Vargas terá o sentido de circulação invertido passando a ser sentido único da Rua Coronel Bernardino de Melo até a Rua Humberto Gentil Baroni;

Rua Vereador Hélcio Chambarelli terá novo sentido de circulação, passando a ter sentido único da Rua Comendador Francisco Baroni até a Rua Coronel Bernardino de Melo.