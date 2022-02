Funcionários instalam novo equipamento de medição de consumo de água - Divulgação

Publicado 14/02/2022 20:09

Concessionária dos serviços de águe e esgoto em Nova Iguaçu, a Águas do Rio concluiu mais uma ação que contribui para o fortalecimento da economia na Baixada Fluminense. A empresa substituiu o hidrômetro de uma fábrica de bebidas por um equipamento mais moderno, que conta com leitura digital inteligente de consumo de água.

A empresa é responsável por empregar 200 funcionários, moradores da região. O diretor-executivo da concessionária, Vitor Hugo, acompanhado do advogado, Victor Fróes, e do representante do Comercial de Grandes Clientes, Marcos Valério de Araújo, se reuniu com gestores da indústria para estreitar a parceria.



“Trabalharemos para que a fábrica de bebidas não tenha problema de falta d’água. Esse acompanhamento diário, em tempo real, nos permite verificar rapidamente alterações, como baixa pressão na rede de distribuição ou vazamentos, que podem ser externos ou internos, para a rápida solução e a redução de perdas. Esse monitoramento traz tranquilidade para o empreendedor. Nos colocamos à disposição de cada cliente, oferecendo diversos canais de atendimento, em busca de uma relação de confiança e credibilidade”, afirma Vitor Hugo.

A Águas do Rio disponibiliza para clientes de alto consumo, medidores ultrassônicos, que possuem tecnologia avançada na medição de água. Vitor Hugo explica que a estrutura desse tipo de medidor permite associá-lo a um equipamento de telemetria, que envia informações para Centro de Operações Integradas. Dessa forma, é possível acompanhar o fornecimento de água e, caso ocorra uma anomalia, corrigi-la para que a fábrica não fique desabastecida.