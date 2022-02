Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensino - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensinoDivulgação/PMNI

Publicado 14/02/2022 20:51

Apesar da paralisação iniciada, nesta segunda-feira (14), pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que irá manter abertas todas as escolas da rede municipal. Além das aulas, a merenda escolar continuará sendo oferecida, no turno da manhã e tarde, aos cerca de 67 mil alunos da rede de ensino. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o movimento teve adesão de 12% dos professores.



A Prefeitura está e sempre esteve aberta ao diálogo. Por isso, abriu uma mesa de negociação com o Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Iguaçu, com representantes de todas as categorias, desde novembro.



O reajuste de 6% concedido pelo município, retroativo a 1º de janeiro, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito, já será pago no próximo dia 28. A correção será aplicada, como determina a lei, igualmente a todos os servidores, não havendo distinção de categoria.



Quanto ao salário do magistério, o município sempre pagou, proporcionalmente, acima do piso e, devido ao novo valor definido pelo Governo Federal há apenas 10 dias, já iniciou estudo do impacto financeiro para nova adequação do segmento específico.



A Prefeitura reitera que mantém os salários em dia, pagos dentro do mês trabalhado.