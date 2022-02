Prefeitura de Nova Iguaçu fez rescaldo das chuvas no município - Divulgação/PMNI

Publicado 21/02/2022 20:05

A Prefeitura de Nova Iguaçu enviou para a cidade de Petrópolis nova carga do montante arrecadado de alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal, além de água potável, roupas, cobertores, álcool gel e máscaras. Desde a semana passada, o município da Baixada Fluminense está recolhendo donativos para as vítimas do temporal que castigou a cidade da Região Serrana.



As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Banco de Alimentos Laranjais de Nova Iguaçu, que fica no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), na Rua Luiz Guimarães 956, Centro.



Todo material arrecadado será encaminhado para Petrópolis pela concessionária São Salvador, que disponibilizou veículos para transportar as doações.