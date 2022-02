Frota de ônibus de Nova Iguaçu será vistoriada - Divulgaçãp/PMNI

Publicado 24/02/2022 17:42

A partir de março, a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu vai vistoriar ônibus e micro-ônibus das empresas que operam na cidade. A inspeção acontece entre os dias 7 e 25 de março, e deve ser feita em cerca de 300 coletivos nas garagens das empresas concessionárias, com o objetivo é de oferecer mais segurança e conforto no atendimento aos usuários do sistema de transporte do município.

O requerimento para a vistoria deverá ser protocolado pela empresa de transporte na secretaria, acompanhado do comprovante de recolhimento da Taxa de Expediente original até esta quinta-feira (24). É preciso levar os seguintes documentos: RG do sócio ou representante legal da empresa; última alteração do contrato social da empresa; CRLV atualizado (IPVA 2021 pago); nada consta de multa, comprovante de pagamento das taxas de vistoria de veículo, exercício 2021, entre outros. A secretaria fica na Rua Reverendo João Musch 34, bairro Califórnia.



Os agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu vão avaliar diversos aspectos durante a vistoria. Entre os itens estão os espelhos retrovisores, parabrisa, bancos, estofamento, buzina, vidros das janelas, cigarra, catraca, validador, iluminação interna e externa, elevador para cadeirante, setas, farol alto, luz de ré, pisca-alerta, freio, letreiro luminoso indicando a linha, extintor de incêndio, motor, cinto de segurança e acessibilidade.



As empresas que deixarem de cumprir o calendário, deverão apresentar os veículos não vistoriados ao pátio da secretaria para que ela seja feita no local. Se não for cumprido todas as exigências, o coletivo fica impedido de circular.