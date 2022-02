Prefeitura de Nova Iguaçu recolhe doações para Petrópolis - Divulgação/PMNI

Publicado 24/02/2022 17:03

O banco de alimentos da Prefeitura de Nova Iguaçu segue aberto para arrecadar donativos para as vítimas do temporal que castigou a cidade de Petrópolis, na Região Serrana. O local, inclusive, ficou aberto excepcionalmente no último fim de semana, dando oportunidade para quem deseja fazer a contribuição nessa rede de solidariedade.

Nesta semana, as doações poderão ser feitas até a sexta-feira, na sede do Banco de Alimentos, que fica no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS (Rua Luiz Guimarães, nº 956, no Centro), funciona de 8h às 17h. Morador de Miguel Couto, Carlos Augusto de Paula Coelho, 39 anos, fez a sua parte, doando água, roupas e até brinquedos.

“Estou sem trabalhar, mas muitas pessoas estão passando mais necessidade do que eu neste momento. Me sinto grato por poder ajudar ao próximo e pretendo trazer mais doações na semana que vem”, disse.

A Prefeitura está arrecadando alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal, além de água potável, roupas, cobertores, álcool gel e máscaras. Os donativos serão encaminhados para Petrópolis pela concessionária São Salvador, que disponibilizou veículos para o transporte.