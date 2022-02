Alunos exibiram suas produções em shopping de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 24/02/2022 17:21

O Shopping de Nova Iguaçu foi palco da exibição de curtas-metragens produzidos por alunos da EncontrArte Audiovisual, cujo público-alvo são jovens e adultos da região da Baixada Fluminense. A exibição foi restrita aos formandos, parentes, novos alunos, parceiros e convidados. O público assistiu os curtas ‘As Ruínas’, ‘Eu Quero Ser’, ‘ Ninguém Precisa Saber Disso’ e‘ Com Amor’.

Apesar de voltado para a Baixada, o curso atraiu pessoas da periferia do Rio de Janeiro como um todo. Por seis meses, os alunos participaram de aulas gratuitas on-line e presenciais de roteiro, direção, fotografia, som e luz para cinema, entre outras matérias fundamentais para a montagem de um filme.

O curso tem supervisão pedagógica do iguaçuano Miguel Nagle, diretor e roteirista premiado do longa-metragem Metanoia.

“Vamos oferecer aos alunos um curso de cinema avançado com aulas on-line e presenciais. Queremos aprofundar o conhecimento dos estudantes e comemoramos o fato de que vários ex-alunos agora estão no mercado, trabalhando em séries da HBO. É gratificante ser a porta de entrada para o mercado de trabalho”, revelou.

Diretor do filme ‘As Ruínas do Cinema Khouri’, Matheus Magri, 22 anos, foi aluno de uma das duas turmas que, durante o ano de 2021, participaram do curso gratuito oferecido pela instituição.

“Sou de Bonsucesso, da Zona Norte do Rio e levo 1 hora e 20 minutos para chegar aqui a Nova Iguaçu. Soube do curso por um amigo. A EncontrArte está fazendo algo muito bonito, metade do elenco de meu filme é da Baixada e outra metade é do Rio. O melhor cinema do Rio é o brasileiro, porque reflete a nossa cultura”, afirmou.