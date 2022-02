Cerimônia de encerramento do Sesc Verão foi realizada nesta semana - Divulgação

Publicado 25/02/2022 19:38

Presidentes de sindicatos, prefeitos e atletas participaram do evento de encerramento do Sesc Verão 2022, que ocorreu nesta semana. A cerimônia teve a presença do presidente de dirigentes do Sistema Fecomércio RJ, gerentes das unidades Sesc RJ,e nomes famosos do esporte, embaixadores do projeto. O Sesc de Nova Iguaçu foi uma das unidades que abrigaram o Sesc Verão neste ano.

Depois de uma versão online em 2021, o Sesc Verão retomou este ano ao modelo presencial. Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, o Sesc RJ levou seus serviços a cerca de 30 pontos, com o objetivo de proporcionar ainda mais lazer, bem-estar e qualidade de vida à população.

O presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, destacou a parceria com os sindicatos e com o poder público.

“Cada uma dessas cidades é representada pelos presidentes dos sindicatos. Eles são fundamentais para que eventos como o Sesc Verão aconteçam, levando cultura, saúde e lazer para o maior número possível de lugares dentro do nosso estado. Essa é a missão do Sesc RJ, criar eventos totalmente alinhados com nossos objetivos”, disse.

Por mais de 40 dias, o público pôde contar com uma ampla programação gratuita destinada a toda a família, repleta de atrações musicais, práticas esportivas e diversas atividades educativas.

“O Sesc Verão foi inesquecível. Por meio de parcerias fundamentais fomos ainda mais longe e alcançamos a população de vários municípios do estado. Fomentamos o turismo e aquecemos o comércio, movimentando a economia e contribuindo para o desenvolvimento social de mais regiões. Essa abrangência nos possibilita levar a nossa missão a um número cada vez maior de pessoas”, comemorou o presidente da Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Junior.