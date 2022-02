Câmara discutiu serviço de fornecimento de energia em Nova Iguaçu - Divulgação/CMNI

Câmara discutiu serviço de fornecimento de energia em Nova IguaçuDivulgação/CMNI

Publicado 25/02/2022 21:51

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu prestou homenagem em memória do ex-vereador da cidade, Elizeo Léo da Rocha, que faleceu, aos 79 anos. Ele estava internado, se tratando de complicações de um AVC. Parlamentar no período de 1993/1996, ele também era empresário do ramo farmacêutico, e deixa a esposa Maria das Graças Ferreira e três filhos, Giovanni, Érika e Elizeo Júnior.

Na abertura da sessão plenária, o presidente da Câmaraca, vereador Dudu Reina solicitou um minuto de silêncio, em memória do ex-vereador, assim como das vítimas em função das enchentes na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Os vereadores seguiram repercutindo a audiência pública anterior, sobre a atuação da empresa Light na cidade. Os vereadores Carlinhos BNH, Claudio Haja Luz e Felipinho Ravis disseram que já estão preparando a ida à Brasília para uma reunião com os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica.

“Muitas irregularidades estão sendo observadas em Nova Iguaçu. Precisamos acertar estes ponteiros. A população não merece pagar contas de luz abusivas e ficar às escuras nas vias públicas”, disse BNH.

A inauguração do Programa Segurança Presente, da Polícia Militar, no bairro Miguel Couto, que deve acontecer amanhã, dia 23, foi muito elogiada. O vereador Maninho de Cabuçu agradeceu ao comando do 20º BPM pelo trabalho intensivo de segurança no corredor da Estrada de Madureira.

Os seguintes projetos foram votados:

. Concessão da Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor Julio Cesar Corrêa Galdino, homem público que vem desenvolvendo trabalhos importantes em Nova Iguaçu (Projeto 08/2022, de autoria do vereador Dudu Reina).

. Criação da Comissão Permanente para Assuntos Relacionados ao Movimento LGBTI+, que irá estudar proposições, realizar audiências, promover iniciativas que impeçam a prática de preconceito e discriminação, entre outros (Projeto 09/2022, de autoria do vereador Dudu Reina).

. Reconhecimento como de Utilidade Pública da Casa e Amor São João Batista, entidade que realiza trabalhos sociais na cidade (Projeto 05/2022, de autoria do vereador Dudu Reina).