Novos servidores realizaram processo de integração nesta semanaDivulgação

Publicado 01/03/2022 17:20

Nesta semana, moradores de Nova Iguaçu realizaram o desejo de entrada ou retorno ao mercado de trabalho. A concessionária dos serviços de água e esgoto do município realizou a contratação de novos agentes comerciais que irão atuar na cidade, dentro da política de utilizar mão da própria região. O processo de integração dos novos servidores aconteceu essa semana.

O diretor executivo da concessionária, Vitor Hugo destaca a importância da recepção dos novos colaboradores.

“Durante a integração, destacamos questões como as políticas da empresa, padrão de atendimento e postura dos funcionários. Também informamos sobre as formas de atuação de cada setor e abrimos espaço para que possam falar sobre suas expectativas e tirarem dúvidas. Destacamos o padrão de atendimento desejado, a postura dos funcionários e as políticas da empresa. Também abrimos espaço para que possam falar sobre suas expectativas e tirarem dúvidas”, disse.



Morador do bairro de Comendador Soares, Wesley Morais, de 29 anos, afirma que a oportunidade só agrega no seu currículo profissional.

“Essa é a primeira vez que trabalho como agente comercial e estou muito feliz. Estava há um ano sem um trabalho registrado e estou animado por ter conquistado uma colocação no mercado de trabalho. Sinto que a estabilidade financeira chegou”, afirmou.

Já experiente no ramo, Luiza da Silva França, moradora da Posse, também compõe o novo time de profissionais da Águas do Rio. A prática não diminuiu a empolgação e a satisfação que estava sentindo.

“Não tenho nem palavras para dizer o quanto estou feliz por ter sido contratada. Estava há meses sem um trabalho de carteira assinada. Fico grata, porque além de estar empregada, irei fazer parte de uma empresa que trará melhorias para minha cidade”, comentou.